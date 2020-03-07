В Самарской области полицейские дарят «Цветы для автоледи»

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8 марта по всей стране отмечается Международный женский день. В преддверии этого праздника полицейские Самарской области проводят торжественные мероприятия и акции, в рамках которых дарят улыбки и хорошее настроение прекрасным жительницам региона.Так, в губернии полным ходом идет ежегодная праздничная акция «Цветы для автоледи» – по традиции сотрудники ГИБДД останавливают женщин-водителей, вручают им цветы и поздравляют с наступающим событием.В Тольятти в поздравлении дам к автоинспекторам присоединились сотрудники одной из популярных радиостанций. Каждая автолюбительница, участвовавшая в акции получила улыбки мужчин, цветы и приятные подарки. В другой день стражи порядка радовали дам вместе с представителями Общественного совета.Дорожные полицейские Приволжского района желали автоледи счастья, крепкого здоровья и весеннего настроения – каждый сотрудник полиции произносил поздравительную речь и вручал девушкам тюльпаны.Челно-Вершинские полицейские также дарили дамам за рулем цветы и комплименты, напоминали о важности соблюдения Правил дорожного движения и желали безопасных дорог!На требования сотрудника полиции остановиться автолюбительницы реагировали по-разному: кто-то спешно начинал искать в сумочке документы, кото-то удивленно смотрел и, возможно, мысленно искал причину нарушения, но милых дам ожидал приятный сюрприз от полицейских и поздравления с Международным женским днем.Участников проводимой акции объединяет общая цель – подарить положительные эмоции и поздравить с этим замечательным весенним праздником. И судя по благодарным, очаровательным улыбкам женщин – сотрудникам полиции это удалось!