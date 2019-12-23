В Самарской области подведут итоги акции «Народное признание 2019»

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24 декабря в 14.00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится торжественная церемония награждения лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2019».Акция проводится в Самарской области двенадцатый год, и ее основная задача - определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.