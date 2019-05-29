В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»

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В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Арсенал» за 4 месяца 2019 года. Основная цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В рамках проводимых мероприятий полицейские, в том числе, проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия.В ходе операции гражданами сдано 1 взрывное устройство, 19 единиц гладкоствольного оружия, более 8 000 боеприпасов на общую сумму 250 770 рублей.Выявлено 45 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Расследовано 32 таких преступления.Из незаконного оборота изъято 10 единиц оружия, из них - 9 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, 1 единица холодного, изъято 808 боеприпасов и 819 грамм взрывчатых веществ.Участковыми уполномоченными полиции совместно с подразделениями Росгвардии проверены более 15 000 владельцев гражданского оружия. Установлено 145 фактов нарушения правил условий хранения оружия. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.Правоохранители напоминают: в соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. Лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности, сообщает облМВД.