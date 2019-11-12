В Самарской области ожидают густой туман

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня и вечером 12.11.2019 местами по Самарской области сохраняется туман при видимости 500 метров и менее».В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.