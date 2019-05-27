В Самарской области ожидается гроза и порывы ветра

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 27 мая до 19 часов 28 мая на территории Самарской области облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото pixabay.com