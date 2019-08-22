В Самарской области отметят День воинской славы России «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)»
22 августа 2019 12:27
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23 августа в 11.00 на площади Славы г.о. Самара ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций Самарской области совместно с органами государственной власти возложат цветы к вечному огню горельефа «Скорбящей Матери-Родине» в связи с празднованием 76-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
В истории нашей страны немало героических страниц, повествующих о великих военных победах и ратных подвигах народа. В числе дней воинской славы России особое место занимает 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Мы знаем как велико значение победы на Курской дуге для нашего народа. Именно в ходе этого сражения, которое продолжалось 50 дней и ночей, был окончательно сломлен хребет гитлеровской военной машине, были разгромлены лучшие части вермахта. 23 августа 1943 года Курская битва завершилась блестящей победой. На Курской земле потерпела крушение последняя попытка гитлеровского командования начать крупное наступление на восток, вернуть утраченную стратегическую инициативу.
Победа на Огненной дуге была не просто победой оружия, это была и победа силы духа нашего народа. И сегодня мы преклоняем головы перед мужеством и стойкостью поколения победителей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, избавившего мир от нацизма.
Сегодня на территории Самарской области проживает 49 ветеранов Великой Отечественной войны, участников Курской битвы. Каждый из ветеранов с 21 по 23 августа получит поздравление и подарок от Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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Комментарии
Социум
22 августа 2019 15:11
Героями которого стали дети сотрудников разных подразделений ведомства. Социум
11
22 августа 2019 13:47
Это ребята с активной жизненной позицией. Социум
92
22 августа 2019 12:27
Ветераны и чиновники возложат цветы к вечному огню. Социум
118
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22 августа 2019 14:43
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Об этом сообщает Минсельхоз региона. Здравоохранение
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