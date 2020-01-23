В Самарской области отметят День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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27 января на территории Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.). В образовательных учреждениях губернии пройдут уроки мужества, будут организованы Вахты Памяти.В Самаре в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыв 11.00 в Парке Победы городского округа Самара состоится церемония возложения цветов к памятнику защитникам и жителям блокадного Ленинграда.В 12.30 в школе № 90 г.о. Самара пройдет торжественное собрание с участием актива Самарской городской общественной организации «Жители блокадного ЛенинградаКроме того, в этот день с 10.00 до 17.00 в историческом парке «Россия – Моя история» для школьников пройдут экскурсии в выставочном зале, посвященном Великой Отечественной войне. Посетители выставки смогут принять участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Главная цель акции – сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. Ключевой символ акции - кусочек хлеба весом в 125 грамм: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени.В преддверии памятной даты всем защитникам города на Неве и жителям блокадного Ленинграда, проживающим на территории Самарской области (272 человека), будут переданы поздравительные открытки и подарки от Губернатора Самарской области.