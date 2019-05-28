В Самарской области отмечают День пограничника

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28 мая в Самаре на площади Славы прошло торжественное мероприятие, посвященное 101-й годовщине образования Пограничной службы ФСБ России — традиционный митинг и возложение цветов.История празднования связана с датой 28 мая 1918 года, когда Совет народных комиссаров принял Декрет «Об учреждении Пограничной охраны». В 1958 году 28 мая был объявлен профессиональным праздником пограничников.Сегодняшняя Россия наполовину состоит из пограничных автономий, краев и областей. Из 89 субъектов Российской Федерации — 45 являются пограничными, среди них и Самара, которая начиналась как пограничная крепость в 1586 году. Тогда Самара была сильным форпостом на востоке страны, а теперь это крупнейший транспортный узел, на пересечении транспортных магистралей, между Центрально-Азиатским и Европейскими регионами.В Самаре День пограничника проводится с 80-х годов прошлого века, когда на площадях и в парках города Куйбышева собирались ветераны-пограничники, чтоб встретить сослуживцев, рассказать молодежи и жителям города о почетной и ответственной службе защитников границы. С 1994 года на смену активистам ветеранских клубов в качестве организатора Дня пограничника в Самаре выступил Отряд пограничного контроля «Поволжье» Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.За это столетие накоплен богатый и уникальный опыт защиты и охраны государственной границы страны. Сотрудники Пограничной службы ФСБ России достойно продолжают традиции предшественников. Способность к успешному решению поставленных задач пограничники Самары подтвердили в период чемпионата мира по футболу 2018 года.