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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области открылся молодёжный форум «iВолга 2.0»

24 июля 2019 09:23
99
В Самарской области открылся молодёжный форум «iВолга 2.0»
В ходе Форума будут работать десять смен.

Во вторник, 23 июля, на площадке Фестивального парка на Мастрюковских озерах состоялось торжественное открытие Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Старт седьмому по счёту Форуму дали заместитель Полномочного представителя Президента в ПФО Олег Машковцев и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Приветствуя собравшихся от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, Олег Машковцев отметил, что Форуму уделяется пристальное внимание на самом высоком уровне.

«Сегодня на гостеприимной самарской земле стартует Форум ПФО «iВолга», который ежегодно проводится по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Именно здесь запускаются уникальные проекты, идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте,- обратился замполпреда к собравшимся. — Каждый из вас в полной мере может проявить свой потенциал и реализовать свои инициативы. В этом году мы постарались сделать программу Форума максимально насыщенной и интересной с учетом существующих молодежных трендов. Выстроены дополнительные каналы профориентации и трудоустройства, организованы окружные фестивали и конкурсы по актуальным направлениям жизни современной молодежи, сформирована Международная смена, в которой участвуют делегаты из 10 стран Содружества Независимых Государств».

Напомним, что Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатором выступает Правительство Самарской области.
Обращаясь к организаторам и участникам, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что Молодежный форум «iВолга» ежегодно объединяет ярких, инициативных, творческих, активных молодых людей, искренне стремящихся внести свой вклад в развитие страны.
«Вы уже победители, потому что вы здесь, на «iВолге». Здесь конкуренция идей, и я уверен, что она обернётся новыми проектами. Я очень рад тому, что здесь, на «iВолге», в предыдущие годы зародились проекты, которые успешно реализуются в разных субъектах нашей страны,— отметил Губернатор. — Сегодня здесь — вся география нашей великой Родины, рад приветствовать вас на самарской земле!»
Отдельно Глава региона поприветствовал участников Форума из других стран: «Я уверен: вместе вы найдете верное решение самых сложных вопросов».

Напомним, в этом году участниками Форума стали 2000 ребят из 14 регионов ПФО, 62 субъектов РФ и представители 10 стран СНГ.

В 2019 году Молодежный форум ПФО провел «перезагрузку» и стал называться «iВолга 2.0». В ходе Форума будут работать десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны», «Культурный БУМ!», «iVolga International».
Бороться за гранты участники будут в течение всего Форума. Лучшие из ребят на реализацию своих проектов получат поддержку в размере от 150 до 300 тыс. рублей. Призовой фонд «iВолги 2.0» насчитывает 10 млн рублей.
При активной поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова уделяется отдельное внимание комфорту, доступной и безбарьерной среде участников с ограниченными возможностями здоровья. Для этого на Молодежном форуме «iВолга 2.0» действует специальная служба «Инклюзивный городок» под руководством доверенного лица Президента Российской Федерации, директора Самарской региональной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексея Транцева. На Форум приехали 60 участников с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, для людей с нарушениями слуха предоставлены профессиональные сурдопереводчики, а для маломобильных участников установлены пандусы и т.д.
В рамках «Года Театра» на Форуме состоится II Окружной фестиваль молодежных театров, в котором участники регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье» представят свои постановки.
Гостями Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» в 2019 году станут главы регионов округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители некоммерческих общественных организаций и промышленных предприятий, представители научного сообщества и ведущие спортсмены Российской Федерации.
30 июля состоится торжественное закрытие окружного Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0». В этот день будут подведены итоги работы каждой смены и награждены победители, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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