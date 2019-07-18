В Самарской области оштрафовали «коллекторов» на суммы свыше миллиона рублей
18 июля 2019 09:40
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Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами», жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления, рассмотрит обращение и примет соответствующие меры, чтобы защитить права и законные интересы граждан региона.
За 6 месяцев 2019 года в отдел поступило уже 493 жалобы от граждан на сотрудников коллекторских агентств. В основном жалобы касаются превышения количества телефонных звонков. Работниками Службы было проведено 23 внеплановых проверки организаций, занимающихся взысканием задолженностей. Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 32 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Общая сумма административного штрафа, наложенного на нарушившие права граждан организации, составила свыше 1 миллиона 250 тысяч рублей.
Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:
– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более одной личной встречи в неделю;
– не более одних телефонных переговоров в сутки;
– не более двух телефонных переговоров в неделю;
– не более восьми телефонных переговоров в месяц.
Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:
– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более двух раз в сутки;
– не более четырех раз в неделю;
– не более шестнадцати раз в месяц.
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