В Самарской области оштрафовали алиментщика за недостоверные сведения

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Жителю Большечерниговского района Самарской области, являющегося должником по алиментам, назначен штраф за предоставление недостоверных сведений о фактическом месте своего жительства.После развода суд обязал гражданина С. выплачивать своей дочери алименты в размере 1/4 части от всех видов заработка. Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Большечерниговского района Самарской области в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Работниками Службы должник был проинформирован о необходимости исполнения требований исполнительного документа и предупрежден о последствиях уклонения от уплаты алиментов. Мужчина полученную информацию проигнорировал.Суд назначил мужчине, задолжавшему своей дочери почти 80 тысяч рублей, наказание в виде 40 часов обязательных работ, которые ему предстоит провести за общественно полезным трудом. Также в отношении гражданина С., который, стараясь избежать встречи с судебными приставами, предоставил недостоверные сведения о месте своего жительства, составлен протокол. Ему назначен штраф в размере 1 тысячи рублей.В случае если гражданин С. продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему грозит уже уголовная ответственность.