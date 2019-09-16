В Самарской области организован отдых детей из Луганской Народной республики

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16 сентября ранним утром на железнодорожный вокзал г. Самары прибыла делегация детей из Луганской Народной республики, которые приехали в нашу область отдохнуть и поправить здоровье.Отдых и оздоровление детей были организованы по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С учетом тяжелой гуманитарной ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках, из резервного фонда Губернатора Самарской области на проезд 50 детей в возрасте от 9 до 17 лет и 5 сопровождающих из Луганской Народной республики, а также на организацию их отдыха и оздоровления в санаторном учреждении Самарской области выделено более 1,9 млн рублей.Отдыхать и поправлять здоровье луганские школьники будут на протяжении 24 дней в МАУ «Детский центр «Берёзки» г.о. Новокуйбышевск, куда они отправились на специальных автобусах прямо с вокзала. Детский центр «Березки» расположен в загородной зоне Новокуйбышевска в живописном лесном массиве на берегу озера. Свежий воздух, прекрасная природа создают замечательные условия для лечения и отдыха круглый год. Кроме того, ДЦ «Березки» - это лечебно-оздоровительный центр, в котором работает команда медицинских работников, так что ребятам будут оказывать и медицинские услуги.Во время отдыха скучать гостям не придется. Для ребят будут организованы экскурсии в музеи Самары и Новокуйбышевска, различные образовательные программы, спортивные состязания и творческие мастерские.Главный специалист министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Наталия Хренова отметила: «Мы очень рады, что Самарская область уже в четвертый раз принимает на отдых и оздоровление детей из Луганской Народной республики. Пока ребята будут у нас в гостях, постараемся создать для них максимально комфортные условия, чтобы они не скучали по дому, нашли новых друзей, а также поправили свое здоровье. В детском центре «Березки» есть всё необходимое для незабываемого отдыха. Очень надеемся, что детям у нас понравится».Самарская область уже четвертый год принимает на отдых и оздоровление детей из Луганской и Донецкой народных республик (в 2015 году из ЛНР – 49 детей и 4 сопровождающих, в 2016 году из ЛНР - 47 детей и 4 сопровождающих, ДНР - 50 детей и 5 сопровождающих, в 2017 году из ЛНР – 50 детей и 5 сопровождающих), сообщает пресс-служба облправительства.