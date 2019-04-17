В Самарской области оперативно-профилактическое мероприятие "Торговля"

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На участке обслуживания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Торговля".Его цель - профилактика, предупреждение и выявление преступлений и административных правонарушений в сфере потребительского рынка, товаров и услуг на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта.Оперативно-профилактическое мероприятие "Торговля" проводится сотрудниками транспортной полиции совместно с представителями Роспотребнадзора, работниками Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».По словам начальника отделения по исполнению административного законодательства Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте майора полиции Григория Грищенко, наиболее распространенным правонарушением в сфере потребительского рынка на объектах транспорта является осуществление гражданами предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица - ч.1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Так, в марте 2019 года сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей. Санкции предусматривают наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.Всего же с начала 2019 года в сфере потребительского рынка выявлено 265 административных правонарушений.Все дела об административных правонарушениях направлены в мировые суды для рассмотрения по подведомственности.Операция "Торговля" продлится до 24 апреля.