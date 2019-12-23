В Самарской области обсудили противодействие коррупции

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В четверг, 19 декабря 2019 года, на заседании координационного совета по взаимодействию с общественными организациями, уставными задачами которых является противодействие коррупции, обсудили взаимодействие институтов гражданского общества с субъектами предпринимательской деятельности по вопросам внедрения в сферу бизнеса антикоррупционных стандартов и вопросы участия общественных организаций в реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Утвердили план работы на 2020 год.Главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области, Татьяна Анненкова рассказала о проводимой работе с предпринимателями в целях осуществления борьбы с проявлениями коррупции. Отметила, что заявления по фактам коррупции поступают редко, из-за неосведомленности о способах обращений и опасений предоставления фактов в органы государственной власти.В результате, советом приняли решение продолжить активную работу по информированию бизнес-сообщества Самарской области о возможностях заявить коррупционные факты, привлекать к работе общественные организации и формирования, рекомендовать вступление в Антикоррупционную Хартию и размещать в СМИ и социальных сетях результаты работы по профилактики коррупции.Начальник отдела контроля и мониторинга в сфере закупок департамента экономического развития инвестиций и торговли администрации г.о. Самара, Денис Вильчек рассказал о проводимой работе по исключению коррупционных составляющих в сфере госзакупок.Председатель АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Самарской области» Андрей Бобров предложил расширить практику применения анонимных опросов по коррупционным составляющим для бизнесменов в сети «Интернет» и соцсетях.В планах работы совета на 2020 год продолжить реализацию государственной политики в области противодействия коррупции, оказывать содействие органам исполнительной и муниципальной власти в развитии, совершенствовании и внедрении антикоррупционных мер, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, на сайте правительства Самарской области проводится анонимный опрос об уровне «деловой» коррупции. Заполнить анкету можно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5dd4cf1e2c7b8bea4a80e248/