В Самарской области обсудили патриотическое воспитание граждан

122

В Правительстве Самарской области проходит заседание корсовета по патриотическому воспитанию граждан. В повестке: информация о развитии движения ЮНАРМИЯ и реализация в регионе проекта ПФО "Герои Отечества". Кроме того, члены совета обсуждают развитие поискового движения.По словам начальника штаба ЮНАРМИИ в Самарской области Алексея Родионова, по сравнению с 2018 годом количество участников движения выросло на 20 тыс. человек, и составило 21470 человек. Это стало возможным благодаря поддержке Правительства области, сообщает Департамент информационной политики.Руководитель реготделения "Поисковое движение России" Евгений Ривкинд рассказал о развитии поискового движения в регионе:16 отрядов196 участников поискового движения7 проведённых экспедиций в Смоленской и Волгоградской областях в апреле-мае 2019 года