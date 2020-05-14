В Самарской области начали работать призывные комиссии в рамках весеннего призыва

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Профессиональный отбор и медицинскую комиссию граждане призывного возраста проходят со строгим соблюдением требований эпидемиолоческой обстановки. На входе в военные комиссариаты организованы пункты проведения термометрии и выдачи защитных масок. При помощи дезинфицирующих растворов проводится обработка помещений до и после ихпосещения. Перемещение молодых людей по врачам организовано малыми группами с соблюдением дистанции.Самарская область станет одним из первых регионов, который отправит граждан в войска в 2020 году. Всего в ходе весеннего призыва из региона в воинские части будут направлены около 3 тыс. призывников, сообщает пресс-служба ЦВО.Фото: скрин видео