В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант»

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Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант» традиционно походит в преддверии Дня студенчества. Выпускники школ, студенты техникумов и вузов ежегодно с большим удовольствием посещают подразделения МВД, где знакомятся с непростой, но нужной и важной работой сотрудников полиции.Так, в режиме видеоконференции к старту акции в Главном управлении МВД России по Самарской области присоединились учащиеся, приглашенные в территориальные органы внутренних дел, а после общения с представителями главка в каждом из ОВД прошли собственные мероприятия для студентов и школьников.Так, в городе Жигулевске в ходе встречи с учащимися стражи правопорядка рассказали о повседневной работе и задачах сотрудников полиции, о том, какими личными и профессиональными качествами должен обладать полицейский и провели экскурсию по музею территориального органа внутренних дел, где ребята узнали о его истории, рассмотрели фотографии и старинные документы.Полицейские Челно-Вершинского и Пестравского районов рассказали приглашенным на мероприятие молодым людям о специфике деятельности различных подразделений органов внутренних дел и разъяснили особенности поступления на службу. Также ребят поближе познакомили с работой кинологической службы, рассказали о четвероногих полицейских и их умениях.Экскурсию по отделению для учащихся вузов устроили и сотрудники ОМВД России по Елховскому району. Молодым людям не только рассказали о работе полицейских, но и продемонстрировали специальные средства, состоящие на вооружении в органах внутренних дел. Студенты смогли примерить обмундирование и ненадолго почувствовать себя настоящими стражами порядка.Кинель-Черкасские полицейские в ходе встречи показали приглашенным ребятам тематические ролики о работе в органах внутренних дел, из которых они узнали об особенностях каждого подразделения, а также об интересных и важных моментах в службе. В продолжение встречи юноши и девушки пообщались с экспертом-криминалистом, который продемонстрировал содержимое унифицированного криминалистического чемодана и объяснил, как проходит процесс снятия отпечатков пальцев, после чего каждый желающий мог поучаствовать в процедуре дактилоскопии.По завершении мероприятий участники «Студенческого десанта» поблагодарили правоохранителей за полезную информацию о работе сотрудников органов внутренних дел, а также поделились, что такое близкое знакомство с деятельностью стражей порядка помогло им понять важность и ответственность службы, которую несут полицейские каждый день, сообщает облМВД.