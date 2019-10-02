В Самарской области многодетный военнослужащий получил 13,3 млн рублей на покупку жилья

78

В Самарской области военнослужащий Рощинского гарнизона получил жилищную субсидию в размере 13,3 миллионов рублей для строительства или приобретения жилья.- Многодетный сержант из Рощинского гарнизона получил рекордную для Самарской области жилищную субсидию 13,3 миллионов рублей, у него 5 детей, - сообщил начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов. - Также в регионе в 2019 году на 1 млн вырос средний размер жилищной субсидии и уже составляет 7,5 млн рублей в сравнении 6,4 млн. рублей в прошлом году.И.Самсонов отметил, что увеличение среднего размера жилищной субсидии связано с увеличением числа многодетных семей военнослужащих.И.Самсонов также подвел итоги выполнения социальных обязательств по обеспечению жилыми помещениями в Самарской области за 9 месяцев 2019 года. Так 343 семьи военнослужащих обеспечены служебным жильем и 209 получают компенсацию за наем (поднаем) служебного жилья,294 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье,из них 217 - оформили свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа, сообщает пресс-служба ЦВО.Фото pixabay.com