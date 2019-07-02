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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области двое военнослужащих получили рекордные суммы по 10,5 млн рублей на покупку жилья

2 июля 2019 13:04
165
В Самарской области двое военнослужащих получили рекордные суммы по 10,5 млн рублей на покупку жилья
Всего в июне предоставили субсидии 11 военнослужащим в Самарской области.

В Самарской области двое многодетных военнослужащих получили от Министерства обороны Российской Федерации рекордные суммы по 10,5 млн рублей для приобретения (строительства) постоянного жилья. Об этом сообщил начальник 1 отдела (г. Самара) федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.
Торжественная церемония получения субсидий офицерами состоялась на плацу Сызранской учебной авиационной базы.

«На субсидию военнослужащие могут приобрести квартиру или загородный дом, либо вложить деньги в строящиеся объекты. Всего в июне мы предоставили субсидии 11 военнослужащим в Самарской области на общую сумму более 83 млн рублей», – отметил Игорь Самсонов.
В 2014 году по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина была внедрена новая форма обеспечения военнослужащих жильем – жилищная субсидия. Её может получать только та категория военнослужащих, которая состояла в очереди на получение постоянного жилья от Министерства обороны, сообщает пресс-служба ЦВО.
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