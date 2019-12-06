В Самарской области активно ведется подготовка к проведению Всероссийской переписи населения
6 декабря 2019 12:00
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Сегодня, 6 декабря, в Правительстве Самарской области состоялось заседание областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. Впервые она пройдет в цифровом формате. Еще одной новацией стала возможность участия в переписи через сеть Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Также ответить на вопросы анкеты можно будет дома с помощью переписчика или посетив стационарный переписной участок.
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что в губернии подготовительные мероприятия к главному статистическому исследованию десятилетия осуществляются в полном объеме, для координации работы и решения организационных вопросов во всех муниципальных образованиях области образованы и действуют комиссии по подготовке к переписи.
Самарастатом совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления подготовлен картографический материал, ведется набор и обучение персонала для проведения переписи. Панируется привлечь около 7 тыс. человек, умеющих обращаться с планшетным компьютером. Продолжается проверка состояния адресного хозяйства во всех населенных пунктах области. Как рассказал руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, заместитель председателя комиссии Дмитрий Бажуткин, на начало ноября текущего года из 11419 недостающих и требующих замены уличных аншлагов установлено 1486, новых номерных знаков - 10780 из 77639 недостающих и требующих замены.
Данные переписи станут основой для планирования культурных, социальных и экономических программ на будущее десятилетие. Это важнейшая информационная база для принятия управленческих решений, расчета бюджетного обеспечения и прогнозирования. При этом для будущего страны и региона имеет значение вклад каждого респондента, сообщает пресс-служба облправительства.
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