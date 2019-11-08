В Самаре завершился капитальный ремонт Стелы и обелиска в память погибшим в годы Великой Отечественной Войны

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В пятницу, 8 ноября, после капитального ремонта состоялось открытие Стелы и обелиска, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс расположен в центре поселка Управленческий в сквере имени Н.Д. Кузнецова. На торжественное мероприятие были приглашены ветераны, жители района, кадеты и воспитанники патриотических клубов.«Ремонт мемориального комплекса приурочен к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - отметил глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. - Жители проявили инициативу и составили проект ремонта мемориала. Благодаря губернаторскому проекту «СОдействие» при участии предприятий Красноглинского района, Совета Ветеранов проект удалось реализовать».Мемориальный объект был установлен в 1975 году к 30-летию Победы в ВОВ Куйбышевским моторным заводом (в настоящее время ПАО «Кузнецов»).В рамках капитального ремонта здесь было уложено новое покрытие из брусчатки, выполнен ремонт лестничного схода и постамента с облицовкой декоративными материалами: надписи «Будьте достойны тех, кто сражался за Победу 1941-1945» и барельефа ордена Победа.По словам жителей, мемориальный комплекс пользуется огромной популярностью: здесь проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дням воинской славы России, Дню Победы, 23 февраля и др., сообщает горадминистрация.