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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре закрыли все детские аттракционы, установленные в парке Щорса

28 мая 2019 11:36
96
В Самаре закрыли все детские аттракционы, установленные в парке Щорса.
Жители города пожаловались на это в твиттере.

"Для детей из ближайших домов остались только детские площадки. Если есть возможность, примите меры, верните детям паровозик, солнышко и карсар", - написали они.

В МАУ "Парки Самары" прокомментировали ситуацию - аттракционы отключили, потому что им требуется проверка, пишет Самру.ру.

"В начале июня они проходят процедуру технического освидетельствования. До получения свидетельства о соответствии аттракционов требованиям безопасности эксплуатировать не имеем права", - пояснили в администрации.

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