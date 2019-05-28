В Самаре закрыли все детские аттракционы, установленные в парке Щорса
28 мая 2019 11:36
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"Для детей из ближайших домов остались только детские площадки. Если есть возможность, примите меры, верните детям паровозик, солнышко и карсар", - написали они.
В МАУ "Парки Самары" прокомментировали ситуацию - аттракционы отключили, потому что им требуется проверка, пишет Самру.ру.
"В начале июня они проходят процедуру технического освидетельствования. До получения свидетельства о соответствии аттракционов требованиям безопасности эксплуатировать не имеем права", - пояснили в администрации.
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