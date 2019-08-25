В Самаре временно перекроют движение по улице Садовой

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту тепловых сетей на территории города Самара в период 08:00 26 августа до 20:00 08 сентября 2019 года будет ограничено движение транспорта по ул. Садовая от ул. Ярмарочная до дома № 243 по ул. Садовая, сообщает мэрия.Горожан просят с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением ремонтных работ.