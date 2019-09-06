В Самаре волонтеры-актеры представят спектакль против зависимостей

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9 сентября в 16:00 в Самарском Доме молодежи (пр. Ленина, д.3) предпремьерным показом социального театра завершится обучение добровольцев в уникальном для региона проекте «Жизнь не театр». Главная его цель – профилактика наркотической зависимости среди подростков с помощью методики «равный равному». В течение сентября зрителями спектакля станут более 800 школьников Самары.На протяжении месяца 30 добровольцев проходили образовательный курс, включающий занятия по актерскому мастерству и теоретическим аспектам профилактики употребления наркотических средств, а также психологические тренинги на снятие внутренних конфликтов.Итогом обучения стала театральная постановка, уникальность и ценность которой в том, что ее сценаристы и актеры – сами добровольцы. Тема спектакля остросоциальна - зависимости, распространенные в молодежной среде: от общественного мнения, от молодого человека, от социальных сетей и от наркотиков. После предпремьерного показа спектакля добровольцам будут вручены сертификаты об обучении.На протяжении сентября добровольцам предстоит представить свою постановку самарским школьникам. Зрителями станут более 800 учащиеся 9 школ города – по 1 в каждом районе Самары. Таким образом, школьники увидят постановку, истории для которой придумали и презентовали их сверстники, а доработали – профессионалы. Это основа методики «равный равному», с помощью которой с молодыми людьми общаются на их языке, объясняя, чем опасна та или иная зависимость. А вот искать решение проблем, поставленных в ходе спектакля, волонтеры будут искать вместе со зрителями.Актуальность работы по профилактике наркотической зависимости, к сожалению, не теряется - показатель распространённости наркомании в Самарской области продолжает оставаться выше аналогичных показателей, зарегистрированных в 2017 году, как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федерации. Вместе с тем в 2018 году на 15% сократилось общее число зарегистрированных потребителей наркотиков. Таким образом, работа, которую ведут в регионе, в том числе проект «Жизнь не театр», имеет положительный результат и влияет на сознание подростков.