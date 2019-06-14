В Самаре в День России торжественно открыли уникальную фотовыставку

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12 июня 2019 года на площади Славы состоялось торжественное открытие уникальной фотовыставки под открытым небом «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта». Это совместный подарок землякам от телерадиокомпании «Губерния», которая в 2019 году отмечает своё 10-летие и реализует юбилейную акцию-марафон «10 добрых дел», и пилотов-фотографов Андрея Вострова и Валерия Безрученко. Идея организации необычной фотовыставки поддержана Правительством Самарской области.В экспозиции – 204 снимка, сделанных в творческом тандеме «Востров–Безрученко», который также отметил свой юбилей – 20-летие. По словам авиаторов, выставка не случайно открылась именно в День России.«Наша страна и Волга давно стали абсолютно неразделимыми друг от друга понятиями. Как река делится с нами своей красотой, так и нам хотелось поделиться с земляками этими видами», – сказал на открытии выставки Виталий Безрученко. Активная работа над проектом шла на протяжении трёх лет. Пилоты преодолели по воздуху расстояние в 60 тысяч километров – это как полтора раза обогнуть земной шар по экватору. Первые гости фотовыставки увидели знакомые многим места совершенно в новом ракурсе.«Цепь таких неслучайных совпадений привела к тому, что случилась эта выставка. Во-первых, мы единомышленники. Во-вторых, юбиляры. В третьих, всё это объединено любовью к родной земле», – обратилась к участникам и гостям торжественного мероприятия главный редактор телерадиокомпании «Губерния» Татьяна Прокопавичене.В ближайшие две недели на площади Славы увидеть необычные и красочные пейзажи крупнейшей реки России смогут все жители и гости города. 25 июня выставка «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта» станет передвижной, и потрясающей красоты снимки с пейзажами расположатся на первой очереди городской набережной. Кроме того, этим летом возможность посетить фотовыставку появится и у жителей Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: Дильдина Светлана