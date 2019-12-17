В Самаре в 2,5 раза выросло предложение крыс в преддверии Нового года
17 декабря 2019 12:39
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Главный символ наступающего 2020 года – крыса – стал весьма популярен в России.
В преддверии Нового года жители Самары решили обзавестись этим домашним питомцем – спрос на грызунов вырос на 82% по сравнению с прошлым годом, а предложение – в 2,5 раза за год, выяснили эксперты Авито. В среднем по городу покупка живого грызуна обойдется в 200 рублей, при этом сувенир в виде крысы стоит около 440 рублей.
Согласно восточному календарю символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. В целом по стране спрос на этого грызуна вырос более чем в 2 раза за год. Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах (18% от всего спроса по стране в Москве и 15% в Санкт-Петербурге). Далее по долям спроса находятся Воронеж (6% от общего спроса) и Новосибирск (4% от общего спроса).
При этом лидером по росту спроса на домашних крыс оказался Краснодар, где интерес к грызунам увеличился более чем в 7 раз за год. Далее следует Казань с ростом спроса более чем в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Замыкает тройку лидеров по спросу Ижевск, здесь популярность ручных крыс выросла в 4,5 раза.
В Самаре спрос на одомашненных крыс увеличился на 82% за год.
Предложение также увеличилось за год, в 1,5 раза по стране. Жители почти всех (21 из 23) крупнейших городов стали предлагать одомашненных крыс чаще. Лидерами по этому показателю стали Тольятти (171%), Казань (154%) и Самара (153%). В Барнауле предложение осталось на уровне прошлого года.
Примечательно, что Ульяновск – единственный город среди 23 рассматриваемых крупнейших российских городов, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год в городе спрос на крыс сократился на 87%, а предложение – на 17%.
Фото pixabay.com
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