В Самаре установят мемориальную доску в честь участника восстания в лагере смерти Собибор Ефима Литвиновского

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25 мая в 11:00 на фасаде здания по адресу: ул. Куйбышева, д. 44 состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь героя антифашистского сопротивления, участника восстания в лагере смерти Собибор Ефима Литвиновского.Ефим Литвиновский - участник Великой Отечественной войны, узник нацистского лагеря смерти «Собибор». В тяжелом 1941 году отряд, в котором служил Ефим Владимирович, попал в окружение. Вместе с товарищами он оказался в плену, а потом – в польском лагере смерти «Собибор». За полтора года существования этот конвейер смерти унес жизни двухсот пятидесяти тысяч человек. Но в октябре 1943 года группа военнопленных во главе c Александром Печерским организовала восстание и массовый побег. Одним из ближайших соратников Печерского был Ефим Литвиновский. В истории Великой Отечественной войны это было единственное успешное восстание в нацистском лагере.Войну Ефим Литвиновский закончил в рядах Красной Армии. За воинские заслуги он был награжден Орденом Славы.Долгие годы факт восстания не был на слуху. Его герои не были награждены за него. Несколько лет инициативная группа обратилась к Президенту России Владимиру Путину с предложением об увековечении памяти Александра Печерского и его товарищей. Это предложение было поддержано.В последующие годы по инициативе Фонда памяти Александра Печерского прошло много мероприятий, выпущены книги и документальные фильмы о восстании, некоторые герои восстания получили государственные награды разных стран. Кульминацией этой работы стал выпуск фильма «Собибор» Константина Хабенского. Прокат этой кинокартины с успехом прошел по всему миру.Администрация городского округа Самары поддержала инициативу некоммерческая организация «Фонд памяти Александра Печерского» (г.Москва) по установке мемориальной доски. Пришло время и Самаре отдать дань памяти и уважения своему земляку - Ефиму Владимировичу Литвиновскому, который стал образцом служения Отечеству, примером несгибаемой воли и мужества, сообщает горадминистрация.