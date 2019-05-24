В Самаре установят мемориальную доску в честь участника восстания в лагере смерти Собибор Ефима Литвиновского
24 мая 2019 13:22
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25 мая в 11:00 на фасаде здания по адресу: ул. Куйбышева, д. 44 состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь героя антифашистского сопротивления, участника восстания в лагере смерти Собибор Ефима Литвиновского.
Ефим Литвиновский - участник Великой Отечественной войны, узник нацистского лагеря смерти «Собибор». В тяжелом 1941 году отряд, в котором служил Ефим Владимирович, попал в окружение. Вместе с товарищами он оказался в плену, а потом – в польском лагере смерти «Собибор». За полтора года существования этот конвейер смерти унес жизни двухсот пятидесяти тысяч человек. Но в октябре 1943 года группа военнопленных во главе c Александром Печерским организовала восстание и массовый побег. Одним из ближайших соратников Печерского был Ефим Литвиновский. В истории Великой Отечественной войны это было единственное успешное восстание в нацистском лагере.
Войну Ефим Литвиновский закончил в рядах Красной Армии. За воинские заслуги он был награжден Орденом Славы.
Долгие годы факт восстания не был на слуху. Его герои не были награждены за него. Несколько лет инициативная группа обратилась к Президенту России Владимиру Путину с предложением об увековечении памяти Александра Печерского и его товарищей. Это предложение было поддержано.
В последующие годы по инициативе Фонда памяти Александра Печерского прошло много мероприятий, выпущены книги и документальные фильмы о восстании, некоторые герои восстания получили государственные награды разных стран. Кульминацией этой работы стал выпуск фильма «Собибор» Константина Хабенского. Прокат этой кинокартины с успехом прошел по всему миру.
Администрация городского округа Самары поддержала инициативу некоммерческая организация «Фонд памяти Александра Печерского» (г.Москва) по установке мемориальной доски. Пришло время и Самаре отдать дань памяти и уважения своему земляку - Ефиму Владимировичу Литвиновскому, который стал образцом служения Отечеству, примером несгибаемой воли и мужества, сообщает горадминистрация.
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Комментарии
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24 мая 2019 13:24
Эфир игры можно посмотреть 26 мая. Социум
61
24 мая 2019 13:22
Она появится на фасаде здания на ул. Куйбышева, д. 44. Социум
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