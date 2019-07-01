В Самаре стартует молодежный правовой турнир «В объективе закона»

81

1 июля в 10:30 в детском оздоровительном лагере «Юность» (г.Самара, Уральское шоссе, 40) стартует молодежный правовой турнир «В объективе закона» среди молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет. Участниками турнира станут более 300 ребят, находящихся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории г.о. Самара.На протяжении месяца турнир пройдет в 7 лагерях: «Юность», «Волжский Артек», «Заря», «Золотая Рыбка», «Арго», «Салют-2», «Волгарёнок». Командам предстоит ответить на вопросы по правоведению и разобрать в игровой форме жизненные ситуации, связанные с законом. Турнир проходит по формату приближенному к игре брейн-ринг – каждая команда за столом отвечает на вопросы ведущего, оценивается как скорость и правильность ответов, так и их оригинальность.Практика повышения правовых знаний молодежи уже была использована Самарским Домом молодежи в прошлом году в рамках проекта «Обязан и имею право». Он получил большое количество положительных отзывов, как от педагогов, так и от самих ребят, которые смогли расширить знания о своих правах и обязанностях.В этом году было решено продолжить повышать правовую культуру молодежи, дополнив турнир фотовыставкой. На ней будут представлены более 20 работ молодых фотографов, в которых они отразили свой взгляд на правонарушения. Также каждый желающий сможет получить консультацию юриста Самарского Дома молодежи.Всем участникам турнира будут вручены дипломы, а команды, показавшие самые высокие знания, получат памятные подарки: обложки на паспорт и флешки-браслеты.Главная цель турнира - формирование гражданской ответственности и повышение уровня правовой культуры среди молодежи г.о. Самара.

pixabay.com