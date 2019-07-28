В Самаре стартовал международный этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
28 июля 2019 11:02
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28 июля с 11:00 до 18:00 в окрестностях села Старый Буян Самарской области состоится проходит ежегодный этноисторический фестиваль региона «Русь. Эпоха объединения». Жителям и гостям Самарской области предлагают принять участие в реконструкции исторической битвы двух великих полководцев, Тимура и Тохтамыша, которая 18 июня 1391 года нанесла смертельный удар по Золотой Орде, избавила наших предков от бремени трехсотлетнего ига и стала одним из крупнейших сражений средневековья.
Основные задачи мероприятия – напомнить обществу об этнической уникальности народов, живущих в Самарской области и познакомить посетителей с их культурными традициями в интерактивной форме. Проект реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Гостей фестиваля ожидают выступления артистов, интерактивные площадки и конкурсы: стрельба из лука, арбалета; катание на лошадях и пони; музейный шатер с предметами быта того времени, репродукции картин; национальная кухня; ярмарка ремесленников; мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, лозоплетению, войлоковалянию, изготовлению гуслей и многое другое. Кульминацией станет театрализованное представление – реконструкция элементов битвы Тимура и Тохтамыша.
Место проведения фестиваля: Красноярский муниципальный район Самарской области, село Старый Буян, загородная база «Ратибор».
Координаты фестиваля для навигатора: 53.646116, 50.211071.
Вход свободный. Подробно о фестивале: www.fest1391.ru, vk.com/bitva1391.
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