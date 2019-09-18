В Самаре сотрудники спецподразлений Росгвардии отработали навыки беспарашютного десантирования

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У специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области начались полевые выходы. На них подводятся итоги летнего периода обучения. Бойцы на практике должны продемонстрировать полученные навыки. В их числе и умение десантироваться различными способами с борта воздушного судна.- Подобные действия применяются, в основном, когда нет возможности добраться обычным транспортом туда, где необходимо применить спецназ, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Айбулат Сатвалдыев. - Кроме того, умения сотрудников специальных подразделений могут понадобиться, если группу захвата необходимо доставить на большое расстояние.Отработка навыков беспарашютного десантирования необходима и для максимально оперативного вывода подразделения в район выполнения служебно-боевой задачи. При отработке спуска с борта вертолета свое мастерство демонстрировали не только сотрудники ОМОН и СОБР. Многое зависит и от умений специалистов авиационного отряда специального назначения – воздушного спецназа Управления Росгвардии по Самарской области. Как минимум на две трети успешный выход бойцов к заданной точке зависит от способности летчиков точно вычислить глиссаду (траекторию снижения летательного аппарата) и удержать винтокрылую машину строго на заданной высоте.