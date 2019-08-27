В Самаре состоялось межведомственное совещание по предупреждению травмирования несовершеннолетних на железной дороге

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В мероприятии приняли участие сотрудники Куйбышевской железной дороги, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и Центра профилактической работы г. Самара.В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия всех структур при проведении профилактической работы по предупреждению детского травматизма на железной дороге.Стороны отметили эффективность проводимой совместной работы, благодаря которой на Куйбышевской железной дороге с начала 2019 года достигнуто снижение случаев травмирования граждан на 28% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (50 случаев за 7 месяцев 2019 года, 69 случаев за 7 месяцев 2018 года).По итогам совещания принято решение включить в план мероприятий по профилактике детского травматизма на железной дороге новые формы взаимодействия.Так, в текущем году запланировано проведение областного конкурса среди школьников и студентов на лучший наглядный материал по профилактике травматизма несовершеннолетних «Железная дорога – БЕЗ_ОПАСНОСТИ!». Рассмотрена возможность создания выездных агитбригад, в составе которых обучающиеся образовательных учреждений и дружины по безопасности на железной дороге.Также участники совещания отметили необходимость создания единого центра профилактики на базе Центра профилактической работы г. Самара и обсудили план совместных мероприятий в этом направлении, сообщает КбшЖД.