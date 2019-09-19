В Самаре состоялись Всероссийские сборы с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России

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В Самаре состоялись Всероссийские учебно-методические сборы с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России, курирующих службы охраны и конвоированияНа протяжении двух дней участники сборов - представители 87 региональных управлений ФСИН России, повышали свои профессиональные знания под руководством заместителя директора ФСИН России, действительного государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса Рустама Степаненко.Программа мероприятия получилась обширной – помимо теоретической части, на территории Управления по конвоированиюУФСИН России по Самарской области и Самарского юридического института ФСИН России состоялись практические занятия.Начались сборы со сдачи нормативов по физической подготовке. Участники выполняли комплексно-силовые упражнения, отрабатывали навыки боевых приемов борьбы, сдавали челночный бег и бег на тысячу метров.В ходе рабочей конференции были проанализированы результаты служебной деятельности региональных управлений, касающихся служб охраны и конвоирования, заслушаны докладчики из числа представителей территориальных органов ФСИН России по рассматриваемым учебным вопросам.Продолжились занятия на учебных местах в Управлении по конвоированию и Самарском юридическом институте. Здесь участники изучили порядок подготовки караулов по конвоированию осужденных в спецавтомобилях, поддержания высокой технической готовности спецавтотранспорта, развода караулов, подготовки и проведения мероприятий по пресечению чрезвычайных обстоятельств, а также меры безопасности при обращении с оружием.Кроме того, отработали методику работы специалистов-кинологов со служебными собаками по поиску наркотических средств и взрывчатых веществ. Разобрали порядок проведения занятий с личным составом отделов охраны по физической и огневой подготовке и многое другое. Завершились учебно-методические сборы подведением итогов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области