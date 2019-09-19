В Самаре состоялись Всероссийские сборы с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России
19 сентября 2019 11:58
23
В Самаре состоялись Всероссийские учебно-методические сборы с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России, курирующих службы охраны и конвоирования
На протяжении двух дней участники сборов - представители 87 региональных управлений ФСИН России, повышали свои профессиональные знания под руководством заместителя директора ФСИН России, действительного государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса Рустама Степаненко.
Программа мероприятия получилась обширной – помимо теоретической части, на территории Управления по конвоированиюУФСИН России по Самарской области и Самарского юридического института ФСИН России состоялись практические занятия.
Начались сборы со сдачи нормативов по физической подготовке. Участники выполняли комплексно-силовые упражнения, отрабатывали навыки боевых приемов борьбы, сдавали челночный бег и бег на тысячу метров.
В ходе рабочей конференции были проанализированы результаты служебной деятельности региональных управлений, касающихся служб охраны и конвоирования, заслушаны докладчики из числа представителей территориальных органов ФСИН России по рассматриваемым учебным вопросам.
Продолжились занятия на учебных местах в Управлении по конвоированию и Самарском юридическом институте. Здесь участники изучили порядок подготовки караулов по конвоированию осужденных в спецавтомобилях, поддержания высокой технической готовности спецавтотранспорта, развода караулов, подготовки и проведения мероприятий по пресечению чрезвычайных обстоятельств, а также меры безопасности при обращении с оружием.
Кроме того, отработали методику работы специалистов-кинологов со служебными собаками по поиску наркотических средств и взрывчатых веществ. Разобрали порядок проведения занятий с личным составом отделов охраны по физической и огневой подготовке и многое другое. Завершились учебно-методические сборы подведением итогов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 сентября 2019 11:58
Два дня представители 87 региональных управлений ФСИН России повышали свои профессиональные знания. Социум
7
19 сентября 2019 11:54
Такое решение приняли депутаты областной думы. Социум
22
19 сентября 2019 11:10
Всего 14% опрошенных не связывают рекламу алкогольного пива с рекламой алкоголя. Социум
77
Здравоохранение
19 сентября 2019 11:43
Мероприятие пройдет 20 сентября. Здравоохранение
20
19 сентября 2019 09:45
У каждого напитка свой безопасный объем, который обусловлен его крепостью. Здравоохранение
109
18 сентября 2019 15:12
Для сотрудников предприятия будет организован прием врача-онколога, затем пройдет лекция на тему «Профилактика злокачественных... Здравоохранение
289
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14414
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14366
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14409
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
278
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
290
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
365
Образование
18 сентября 2019 15:19
17 сентября стартовала совместная образовательная программа Дома научной коллаборации Политеха и самарской школы №24 – «Ты в проекте!». Образование
283
16 сентября 2019 15:11
Упор в сотрудничестве с одним из самых уважаемых и авторитетных научно-образовательных заведений страны будет сделан на развитие научно-проектных групп,... Образование
552
16 сентября 2019 11:53
Студенты поделятся своим опытом, расскажут о преимуществах участия в научной деятельности. Образование
293
Культура
18 сентября 2019 13:42
Действие праздника развернется на трех основных площадках. Культура
334
17 сентября 2019 14:28
Президент пожелал Меньшову и его семье здоровья и благополучия. Культура
386
17 сентября 2019 14:15
В этом году свои заявки прислали более 300 авторов. 52 работы номинированы. Культура
390
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15098
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
108
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
110
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
103
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
263
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
515
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
318
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
827
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
354
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
637
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1003
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
719
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
955
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1131
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
559
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2389
Мероприятия