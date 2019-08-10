В Самаре состоялась акция "День спорта с Росгвардией"

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Офицеры ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области приехали в гости к воспитанникам детского оздоровительно-образовательного центра "Юность" в канун Дня Физкультурника. И после короткого приветствия сразу отправились с ребятами в зал самообороны. Это традиция - ведь современная отечественная школа самообороны зародилась в недрах правоохранительных органов. Благодаря ей умелый эксперт, которым, без преувеличения, является каждый боец специального подразделения, может не раздумывая выйти на бой с вооруженным преступником и легко его одолеть. И в рамках акции "День спорта с Росгвардией" офицеры ОМОН это с блеском продемонстрировали.Воспитанники "Юности" не остались в долгу и продемонстрировали свои навыки в высотной подготовке. Причем проделали все настолько ловко, что удостоились похвалы от офицеров, которых служба в транспортном ОМОНе научила успешно действовать в самых различных условиях.Подобные встречи, говорят представители командования отряда, помогают воспитать наиболее активных и неравнодушных представителей молодежи настоящими патриотами своей страны. А еще у тех, кто прошел военно-патриотическую школу в юнармейском отряде или военно-патриотическом клубе, умеет конструктивно мыслить, обладает прикладными навыками и прекрасной физической формой, а главное любящих Родину, всегда есть шанс пополнить стройные ряды росгвардейцев.