В Самаре состоялась акция "День спорта с Росгвардией"
10 августа 2019 10:50
138
Офицеры ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области приехали в гости к воспитанникам детского оздоровительно-образовательного центра "Юность" в канун Дня Физкультурника. И после короткого приветствия сразу отправились с ребятами в зал самообороны. Это традиция - ведь современная отечественная школа самообороны зародилась в недрах правоохранительных органов. Благодаря ей умелый эксперт, которым, без преувеличения, является каждый боец специального подразделения, может не раздумывая выйти на бой с вооруженным преступником и легко его одолеть. И в рамках акции "День спорта с Росгвардией" офицеры ОМОН это с блеском продемонстрировали.
Воспитанники "Юности" не остались в долгу и продемонстрировали свои навыки в высотной подготовке. Причем проделали все настолько ловко, что удостоились похвалы от офицеров, которых служба в транспортном ОМОНе научила успешно действовать в самых различных условиях.
Подобные встречи, говорят представители командования отряда, помогают воспитать наиболее активных и неравнодушных представителей молодежи настоящими патриотами своей страны. А еще у тех, кто прошел военно-патриотическую школу в юнармейском отряде или военно-патриотическом клубе, умеет конструктивно мыслить, обладает прикладными навыками и прекрасной физической формой, а главное любящих Родину, всегда есть шанс пополнить стройные ряды росгвардейцев.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 августа 2019 15:34
Страшную травму позвоночника спортсменка получила во время тренировки перед зимними Олимпийскими играми в Сочи. Социум
48
10 августа 2019 14:38
Самарскую область по праву можно считать спортивным регионом, а самарцев – людьми, увлеченными спортом. Социум
84
10 августа 2019 14:18
По словам президента, артист принадлежит к замечательной плеяде выдающихся мастеров. Социум
559
Здравоохранение
9 августа 2019 20:43
Несколько дней назад врачи ампутировали семилетней девочке кисть и предплечье правой руки. Здравоохранение
296
9 августа 2019 13:45
До конца 2019 года автомобили получат еще 13 сельских врачей и фельдшеров. Здравоохранение
327
9 августа 2019 13:24
Этот продукт сочетает в себе изысканный вкус и полезные витамины. Здравоохранение
250
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14175
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14180
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14314
Туризм
2 августа 2019 12:59
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
468
30 июля 2019 10:42
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
292
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
456
Образование
9 августа 2019 17:09
В работе семинара приняли участие более 70 педагогов из всех территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области. Образование
328
9 августа 2019 16:39
На бюджетную форму обучения зачислены почти 1700 абитуриентов. Образование
1487
9 августа 2019 13:01
Средний балл ЕГЭ достиг 74,99. Образование
527
Культура
9 августа 2019 10:48
В нем примут участие творческие коллективы Франции, Испании и России. Культура
194
8 августа 2019 14:43
Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован... Культура
349
7 августа 2019 22:18
Тарантино — большой поклонник творчества поэта. Культура
303
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14932
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14419
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1115
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1599
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
406
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
814
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
495
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
617
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
530
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
438
Фоторепортажи
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
286
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
513
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
856
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
849
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
775
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
958
Мероприятия