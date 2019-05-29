В Самаре состоится ярмарка вакансий для людей с инвалидностью
29 мая 2019 10:58
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Во вторник 4 июня с 13.00 до 15.00 во Дворце Ветеранов пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями.
Адрес: ул. Мориса Тореза, 103а. Вход свободный, все услуги предоставляются бесплатно.
Организатор мероприятия - центр занятости населения.
Рабочие места для граждан с инвалидностью предложат 15 предприятий Самары и Волжского района, также к услугам соискателей общегородская база вакансий (более 1700 - квотируемые рабочие места для граждан с ограниченными возможностями).
Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра по вопросам профориентации, профобучения и переобучения, участия в специальных программах занятости, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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