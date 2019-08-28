В Самаре состоится специализированная ярмарка вакансий для женщин и родителей несовершеннолетних детей

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27 августа в 12:00 в ДК «Победа» (пр. Кирова, д.72а) пройдет специализированная ярмарка вакансий для женщин и родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.15 предприятий г.о. Самара и м.р. Волжский предложат им рабочие места, а специалисты Центра занятости населения Самары помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, квалификацию и опыт потенциальных соискателей. На данный момент в постоянно обновляющейся общегородской базе данных насчитывается свыше 12000 вакансий.Все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения, а также по вопросам участия в специальных программах занятости и получения дополнительного профессионального образования.Фото: pixabay.com