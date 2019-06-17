В Самаре состоится открытие Межрегиональной добровольческой акции «МЫ ВМЕСТЕ – 2019!».

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Сегодня, 17 июня состоится открытие Межрегиональной добровольческой акции «МЫ ВМЕСТЕ – 2019!».В программе: выступление почетных гостей, представление делегаций и тренеров, обсуждение программы работы добровольцев в Крыму.Команды из 34 колледжей и техникумов в составе 296 добровольцев с июня по август 2019 года проведут лето в Крыму, в Сакском районе.Волонтеры примут участие в торжественных мероприятиях в г. Саки и поселке Новофедоровка.Ежедневно, добровольцы нашей команды будут помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, участвовать в экологических акциях, принимать морские процедуры – работать на специально оборудованном «доступном» пляже. Состоится знакомство с историей полуострова во время экскурсионных поездок и путешествия по историческим местам южного берега Крыма.Место проведения: г.Самара. ул. Галактионовская, дом 37, ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна».Время мероприятия: с 12.00 до 13.00Организатор мероприятия: Автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития добровольчества».Фото pixabay.com