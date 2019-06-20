Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 20 июня, 15:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/06:
USD 63.98
-0.36
EUR 71.64
-0.59
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится благотворительный спектакль «Теория облаков»

20 июня 2019 13:40
83
В Самаре состоится благотворительный спектакль Теория облаков»
Средства пойдут на создание образовательного центра для детей с тяжелыми формами ДЦП.

27 июня в 19.00. в Самарском областном художественном музее по адресу: ул. Куйбышева, 92 состоится благотворительный спектакль «Теория облаков».
Вечер организован благотворительным фондом «Источник Веры». Все собранные средства пойдут на создание в Самаре образовательного центра для детей с тяжелыми формами ДЦП.

В настоящее время проблема изоляции этой категории детей от социума стоит очень остро. Лишь единицы имеют возможность посещать общеобразовательные учреждения. Подавляющее же большинство – а это около 200 детей – не включены в систему инклюзивного образования и вынуждены оставаться на домашнем обучении. Это резко ухудшает качество жизни детей и сужает их жизненные перспективы.

«Теория облаков» – это театрализованный перфоманс. Идея его создания принадлежит самарской поэтессе Людмиле Капитоновой. В основе постановки ее поэзия. Роли исполняют актеры «Уместного театра», а декорации созданы художниками, рисующими светом.
Участники спектакля отказались от гонорара, и все собранные на благотворительном вечере средства пойдет на благотворительные цели.

12+
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
20 июня 2019  14:49
Красочное оркестровое звучание в сочетании с проникновенным вокалом Натальи Бондаревой делают каждое выступление «ВолгаФолк Бэнд» уникальным.
Самарская кирха приглашает на концерт ансамбля «ВолгаФолк Бэнд» с программой "Избранное, и только для Вас!"
Красочное оркестровое звучание в сочетании с проникновенным вокалом Натальи Бондаревой делают каждое выступление «ВолгаФолк Бэнд» уникальным.  Социум
56
20 июня 2019  14:43
Прославленная самарская бригада связи отметит годовщину образования
Поздравить военнослужащих бригады приедет Командующий 2 Гвардейской общевойсковой армии ЦВО кавалер двух Орденов мужества генерал-майор  Андрей... Социум
59
20 июня 2019  14:26
Постучались в дверь к 50 должникам, вручили повестки. Своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных услуг - это обязанность собственников помещений!
В июне представители компании СамРЭК-Эксплуатация и судебные приставы провели рейды по должникам
Постучались в дверь к 50 должникам, вручили повестки. Своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных услуг - это обязанность собственников помещений!  Социум
97
Весь список

Здравоохранение
20 июня 2019  12:54
На набережной в Самаре пройдет акция по профилактике злокачественных новообразований кожи
На набережной в Самаре пройдет акция по профилактике злокачественных новообразований кожи
В рамках мероприятия буду организованы «Палатки здоровья». Здравоохранение
123
19 июня 2019  18:13
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей.
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей.  Здравоохранение
307
19 июня 2019  15:03
Получение документа дает основания для применения системы в клинических учреждениях, а также право на коммерческую реализацию на территории России.
Разработанная Самарскими медиками PACS-система «Луч-С» зарегистрирована Росздравнадзором
Получение документа дает основания для применения системы в клинических учреждениях, а также право на коммерческую реализацию на территории России.  Здравоохранение
311
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13908
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13963
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14165
Весь список
Туризм
19 июня 2019  12:06
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица.
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
265
17 июня 2019  14:01
В Самаре пройдет 8-я Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений
В Самаре пройдет 8-я Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
252
17 июня 2019  12:07
В Самаре интерес к путешествиям в автодомах вырос на 18% за год
В Самаре интерес к путешествиям в автодомах вырос на 18% за год
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
243
Весь список
Образование
20 июня 2019  11:15
В Самарском политехе стартовала приемная кампания
В Самарском политехе стартовала приемная кампания
20 июня опорный университет встречает первых абитуриентов. Образование
329
20 июня 2019  10:30
В пригороде Самары откроется новая школа
В пригороде Самары откроется новая школа
Здание находится в Волжском районе. Образование
137
20 июня 2019  09:29
Выпускники самарских школ отправились на Кремлевский бал
Выпускники самарских школ отправились на Кремлевский бал
Проводить ребят на бал приехал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Образование
164
Весь список

Культура
20 июня 2019  15:18
Для проведения этого обряда седлают лучших лошадей.
Красивый старинный обряд, который готовит сельчан к Сабантую, провели в Камышлинском районе
Для проведения этого обряда седлают лучших лошадей.  Культура
37
20 июня 2019  13:45
Экскурсия по местам силы Самарского края - в картинах
Экскурсия по местам силы Самарского края - в картинах
Участники православного пленэра представили в Историческом парке выставку "Живые родники". Культура
80
20 июня 2019  12:41
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День книг и театра»
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День книг и театра»
Мероприятие входит в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России». Культура
106
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14690
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14260
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
924
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1408
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
233
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
426
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
386
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
355
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
450
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
446
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
440
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
350
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
617
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
644
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
379
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
689
Весь список

Мероприятия
Красивый старинный обряд, который готовит сельчан к Сабантую, провели в Камышлинском районе
Прославленная самарская бригада связи отметит годовщину образования
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День книг и театра»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные