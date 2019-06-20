В Самаре состоится благотворительный спектакль «Теория облаков»

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27 июня в 19.00. в Самарском областном художественном музее по адресу: ул. Куйбышева, 92 состоится благотворительный спектакль «Теория облаков».Вечер организован благотворительным фондом «Источник Веры». Все собранные средства пойдут на создание в Самаре образовательного центра для детей с тяжелыми формами ДЦП.В настоящее время проблема изоляции этой категории детей от социума стоит очень остро. Лишь единицы имеют возможность посещать общеобразовательные учреждения. Подавляющее же большинство – а это около 200 детей – не включены в систему инклюзивного образования и вынуждены оставаться на домашнем обучении. Это резко ухудшает качество жизни детей и сужает их жизненные перспективы.«Теория облаков» – это театрализованный перфоманс. Идея его создания принадлежит самарской поэтессе Людмиле Капитоновой. В основе постановки ее поэзия. Роли исполняют актеры «Уместного театра», а декорации созданы художниками, рисующими светом.Участники спектакля отказались от гонорара, и все собранные на благотворительном вечере средства пойдет на благотворительные цели.12+