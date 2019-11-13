В Самаре состоится Мусульманский праздник «Мавлид ан-Наби»

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13 ноября в 11:00 в ДК «Заря» (г.о. Самара, пр. 9 мая, д. 16) состоится торжественное мероприятие, посвященное дню рождения Пророка Мухаммада – праздник «Мавлид ан-Наби».Праздник Мавлид ан-Наби отмечают на 12-й день месяца Раби-уль-авваль согласно мусульманскому лунному календарю. По традиции на праздничное торжество, посвященное дню рождения Пророка, соберутся мусульмане из разных городов и сел Самарской области, а также гости из Республики Татарстан. В мероприятии примут участие более 450 человек.Этот праздник и тот пример, который дал Мухаммад мусульманам всего мира, служат сближению людей, утверждению идеалов добра, милосердия, любви и взаимного уважения.Организаторы праздника – Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба») и Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовном управлении мусульман России – многое делают для реализации просветительских и благотворительных проектов, проводят большую работу по сохранению единства региональной мусульманской общины, возрождению духовных и культурных традиций нашей страны, изучению и распространению бесценного многовекового наследия традиционного ислама.«Укрепление межрелигиозного и межэтнического согласия, единства нашего общества, сохранение традиционных морально-нравственных ценностей, – это наша общая задача, и я высоко ценю вклад мусульманской общины Самарской области в её достижение» - отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем приветственном послании.Во время торжественного открытия гостей и участников торжественного мероприятия поприветствует председатель Регионального Духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип Хазрат Яруллин.Программа мероприятия включает чтение мусульманских священных текстов, выступления детских национальных творческих коллективов гг. Самары и Казани: группы «Мәнбар» под руководством Ильяса Халикова (г.Казань), творческих коллективов учащихся МБОУ с углубленным изучением отдельных предметов «Школы Яктылык» города Самара.Отметим, что в Самарской области мусульманского вероисповедания придерживаются татары, башкиры, казахи, азербайджанцы, чеченцы, дагестанцы, узбеки, киргизы, туркмены, таджики и др. Кроме того, в Самарской области действуют более 80 мечетей, 2 медресе, 95 мусульманских религиозных организаций, которые входят в Региональное духовное управление мусульман Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.