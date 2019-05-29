В Самаре состоится Инженерный марафон

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Увидеть юных гениев, узнать секреты развития креативного мышления, прикоснуться к разработкам будущего – все это можно сделать на «Инженерном марафоне», который пройдет 30 мая в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина в Самаре.В рамках «Марафона» пройдет выставка – презентация творческих детско-родительских проектов технической направленности. Дошкольники, их родители и воспитатели представят уникальные технические идеи и их воплощение. В 2018 году проекты презентовали 70 детей, 76 родителей, 64 педагога со всей Самарской области.«Инженерный марафон» с презентациями семейных проектов пройдет в Самаре в рамках реализации федеральной парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» и федерального партийного проекта «Крепкая семья» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».Организаторами мероприятия являются Партия «Единая Россия», Департамент информационных технологий и связи Самарской области; Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Самарский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»; Некоммерческое партнерство «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий»; Детский технопарк «Кванториум 63-орегион».