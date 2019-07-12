В Самаре состоится Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
12 июля 2019 11:22
159
27 июля на фудкорте ТЦ "Амбар" состоится гик-фестиваль.
В программе:
косплей конкурс
youtube гость
интерактивные стенды
киберспортивные турниры
презентация комиксов
костюмы любимых героев
Вход свободный. Время: 14:00-19:00, пишет Самру.ру.
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