В Самаре соберут "Корзину доброты"
13 ноября 2019 13:12
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С 14 по 16 ноября в пяти магазинах «Пятёрочка» Самары пройдёт сбор продовольственной помощи в рамках акции «Корзина доброты». В этот период любой желающий может приобрести товары с длительным сроком хранения и передать их волонтёрам Фонда продовольствия «Русь». Из собранных продуктов будут сформированы наборы, которые активисты передадут людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Сбор помощи будет проходить в магазинах «Пятёрочка» по адресам:
• Ленина, 2/32;
• Юных пионеров, 146;
• мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
• Революционная, 133;
• Гагарина, 99.
Волонтёры будут собирать продукты в магазинах 14 и 15 ноября с 16:00 до 20:00, а также 16 ноября с 12:00 до 18:00.
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