В Самаре снесли самодельный балкон, пристроенный жильцами пятиэтажного дома к первому этажу
9 апреля 2019 09:12
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Гражданка П., проживая на первом этаже одного из многоквартирных домов Октябрьского района г. Самары, решила самовольно занять часть земельного участка, пристроив к своей квартире балкон и организовав под ним погреб. Предприимчивость женщины соседи не одобрили. С крыши самодельной конструкции стало легко залезать в окна и балконы второго этажа.
Жительница того же дома, чья квартира находилась ровно над квартирой гражданки П., подала на женщину в суд с требованием убрать пристрой. Служители Фемиды встали на сторону истца и приняли решение обязать гражданку П. вернуть всё в первоначальный вид. Исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов Октябрьского района г. Самары.
В рамках исполнительного производства судебными приставами должница была уведомлена, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство и что ей необходимо демонтировать пристрой. Однако гражданка П. решение суда не исполнила. Работниками Службы в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
Должнице было повторно вручено требование об исполнении решения суда, которые женщиной вновь были проигнорированы. За все время ведения исполнительного производства таких протоколов в отношении гражданки П. было составлено 8 на общую сумму 11 тысяч рублей.
В связи с тем, что женщина самостоятельно не исполняла решение суда, судебными приставами-исполнителями было принято решение о привлечении сторонней организации с последующим взысканием затраченных на работу по демонтажу балкона денежных средств с должницы. В течение одного дня незаконная конструкция была убрана. Решение суда исполнено.
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