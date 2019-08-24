В Самаре реготделение ВДПО и облМЧС провели мероприятия в детском оздоровительно-образовательном центре «Юность».

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Самарское областное отделение ВДПО совместно с представителями Главного управления МЧС России по Самарской области организовало и провело коллективно-творческие мероприятия в детском оздоровительно-образовательном центре «Юность».В мероприятиях участвовали ребята из профильной военно-спортивной смены.Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» и творческое задание «Защита боевого листка на противопожарную тематику» гармонично вписались в спартанский быт будущих защитников. Выступать на сцене оказалось для некоторых непростым заданием, но поддержка товарищей из зала помогла справиться с волнением. По окончании мероприятий самые активные участники получили красочные грамоты.Самарское областное отделение ВДПО и в дальнейшем будет оказывать поддержку детям и подросткам в освоении программы «Школа пожарных наук Всероссийского добровольного пожарного общества».