В Самаре проверена противопожарная готовность школ к учебному году
17 августа 2019 11:21
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В Самаре проведена проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году, который начнется в этом году 2 сентября. Одним из главных этапов подготовки являлась проверка органами надзора противопожарной защиты школ. Ведь проверка пожарной безопасности – важная составляющая профилактики пожаров в образовательных и других учреждениях.
Накануне объектом проверки стала школа-интернат санаторного типа № 9 г. Самары. Директор школы Татьяна Юрьевна Сафиуллина представила заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексею Александровичу Рассадину планы эвакуации, оснащение первичными средствами пожаротушения, показала эвакуационные выходы и работу систем автоматической сигнализации и управления. Внимание также уделялось наличию необходимой документации (актов, инструкций, сертификатов пожарной безопасности) и готовности персонала к действиям при пожаре.
«Проверка готовности школ является одной из приоритетных задач нашего ведомства. Такие мероприятия проводятся ежегодно в преддверии нового учебного года. В первую очередь, мы обращаем внимание на содержание в надлежащем состоянии электрооборудования, путей эвакуации.Проверяем надежность работы систем автоматической сигнализации, обеспечение учреждений первичными средствами пожаротушения, наличие и правильность оформления необходимой документации. В ходе проверки школы № 9 нарушений мер пожарной безопасности не выявлено. Это образовательное учреждение готово к началу учебного года», - пояснил Алексей Александрович.
На данный момент инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области проверили 157 образовательных учреждений города. Все они успешно прошли проверку и получили допуск к работе, сообщает облМЧС.
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