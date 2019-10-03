В Самаре проведут Контроль трезвости

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Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения.В целях реагирования на складывающуюся ситуацию и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в период с 19.00 до 01.00 04 октября 2019 года (пятница) на территории г. Самары будет проводиться специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».В мероприятии примут участие руководство ОГИБДД У МВД России по городу Самаре.В ходе него будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. С каждым остановленным водителем будет проведена краткая беседа по тематике проведения мероприятия, а также задан вопрос: «Употреблял ли водитель перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества?». При отсутствии признаков опьянения водителю будет предложено продолжить движение, а при наличии агрессивной реакции или неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещённых препаратов, нарушениях речи, резком изменение окраски кожных покровов лица принимается решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.Фото pixabay.com