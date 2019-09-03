В Самаре прошло профилактическое мероприятие «Контроль трезвости»
3 сентября 2019 12:29
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В Самаре продолжается профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Целью, которого является - выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Еженедельно сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах города проводятся массовые проверки водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.
В минувшие выходные специализированный рейд с применением группового метода несения службы инспекторов ДПС прошел на территории г. Самара.
С остановленным водителем инспектором ДПС проводилась краткая беседа по тематике проведения мероприятия, а также задавался вопрос: Употреблял ли водитель перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества?
При отсутствии признаков опьянения водителю разрешалось продолжить движение, а при наличии агрессивной реакции или неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещённых препаратов, нарушениях речи, резком изменении окраски кожных покровов лица водителям было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При беседе с водителями все происходящее инспекторы ДПС снимали на видеорегистраторы и иные средства видеонаблюдения. Дальнейшие действия сотрудников ГИБДД осуществлялись в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
За время проведения рейда сотрудники ГИБДД всего составили 32 административных материала, 4 водителя отказались от законного требования сотрудника полиции от прохождения медицинского освидетельствования, и 15 протоколов за управление транспортными средствами с тонированными стеклами.
ГИБДД г. Самары обращается ко всем участникам дорожного движения отнестись с пониманием к проводимым данным мероприятиям.
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