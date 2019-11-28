В Самаре прошла «Ночь Философии»
28 ноября 2019 12:50
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В минувшие выходные в Самаре отметили Международный день философии. На площадке культурного центра «Новый Акрополь» прошла «Ночь Философии». Необычный праздник посетили и взрослые, и студенты. Всем ищущим мудрость было предложено отправиться на поиски смысла разными путями.
После состоялась лекция одного из преподавателей культурного центра, Алексея Думчева «Философия спорта. Дух соревнований или совместный рост».
Желающим также предложили попрактиковать медленное чтение, потанцевать, сыграть в интеллектуальную игру и порисовать.
После танцев и рисования гости праздника переместились на философский диван. Именно так называлось следующее занятие.
«Самое яркое впечатление от ночи философии - это ответы на философском диване (мероприятие, в котором каждый пишет свой вопрос и кладёт бумажку в шляпу, затем по очереди каждый достаёт вопрос и отвечает), - улыбается участница Лиза Богаткина. - Сам факт формулировки вопроса - очень интересен. Что меня волнует сейчас? Как сформулировать это кратко и доступно? Затем, слушая ответы на другие вопросы, невольно связываешь их со своей темой, и ответ может прийти совершенно через другой вопрос. Но особое удовольствие - получить ответ именно на свой вопрос, да ещё и от ведущего».
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