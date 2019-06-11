В Самаре прошел межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест-2019»
11 июня 2019 09:30
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В минувшие выходные в Самаре на 1-й очереди набережной реки Волги при поддержке Правительства Самарской области уже в четвертый раз прошел межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест», который в этом году посетило 106 000 человек. Фестиваль набережных – одно их самых ярких мероприятий летней программы общественного творческого проекта «Культурное сердце России».
В этом году тема фестиваля - «Игра». В программе было запланировано множество событий, посвященных Году театра в России, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.
Автором арт-объектов фестиваля стала московская театральная художница, обладательница российской национальной театральной премии «Золотая маска» Ксения Перетрухина. Композитор (также отмеченный этой самой престижной отечественной премией в области театра) Александр Маноцков специально для самарской набережной написал и поставил оперу «Коза». В ней были задействованы 300 музыкантов и хористов из Самарской области. Кроме того, свои спектакли, мастер-классы, открытые репетиции и другие активности для взрослых и детей на набережной организовали ведущие театры региона: Самарский театр юного зрителя «СамАрт», театр-студия «Грань» и др. Одним из ключевых театральных выступлений стал спектакль театра АХЕ из Санкт-Петербурга, который прошел прямо у кромки воды на пляже.
За два дня более чем на 30 площадках выступили сотни артистов и музыкантов. Инсталляции, арт-объекты, спектакли, перфомансы, музыка, лекции и мастер-классы: каждый житель и гость нашел занятие по душе.
Открывали фестиваль Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель правления ПАО «Новатек» Леонид Михельсон и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
«Я очень рад, что наш фестиваль имеет статус межрегионального: сегодня он шагнул уже далеко за границы,- отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам и гостям. - Фестиваль набережных стал заметным культурным событием в жизни всей России».
Архитектурной и художественной доминантой фестиваля стал проект художников Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности» - это 18-метровое деревянное судно, паруса которого несколько недель разрисовывали более 600 самарских детей. Создание «Корабля» стало первым проектом, реализуемым в Самаре Третьяковской галереей в преддверии открытия в городе её филиала, запланированного на 2022 год. Образец современного паблик-арта уже был реализован в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве и многих других городах планеты. В этом году поднял паруса над Чикаго, Берлином и Самарой. Проект реализует Третьяковская галерея вместе с галереей «Виктория» и ПАО «Новатек».
Зельфира Трегулова отметила, что для Самары это знаковый день: «Самара стала первым после Москвы российским городом, который принимает знаменитый «Корабль толерантности». Этот проект - первое сильное, видное, яркое присутствие нашей галереи в Самаре, где мы в скором времени приступим к реконструкции знаменитой «Фабрики-кухни», в которой в 2022 году будет открыт филиал Третьяковской галереи и мы будем дальше показывать искусство XX в. Этот корабль, который так ярко расправил свои паруса, станет очень важной и знаковой историей Самары. Важно учить детей с самого раннего возраста тому, что мир разный и в нем живут разные люди».
Традиционно в рамках «ВолгаФеста» прошли лекции. Главными лекторами стали Зельфира Трегулова, которая рассказала о взгляде на современность классического музея, и историк моды Александр Васильев, поведавший публике о курортной моде. Популярный телеведущий отметил оригинальность места проведения мероприятия: «Лекции под открытым небом? Это оригинально! Первый раз делаю так, и первый раз на пляже. Ни в одной стране такого хулиганства еще не видел. Так что это очень оригинально!»
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил особое значение образовательных мероприятий на развлекательном фестивале: «Лекционная часть обязательно присутствует с самого первого «ВолгаФеста» и очень востребована, поскольку этот легкий популярный жанр располагает к достаточно серьезному интересному разговору. Лекции на открытом пространстве собирают сегодня огромное количество людей. И это показывает, что на «ВолгаФест» приходят не только за развлечениями, но и узнать что-то для себя новое как на эмоциональном, так и на интеллектуальном уровне», сообщает пресс-служба облправительства.
На музыкальных площадках «ВолгаФеста» выступили несколько десятков музыкальных коллективов из России, Германии и Эстонии. Среди них – пианист и композитор-минималист Кирилл Рихтер, группа On-The-Go со специальным сетом с симфоническим оркестром, а также группы «Пасош» и Juno 17.
Гостей фестиваля в очередной раз поразило традиционное Шоу воздушных змеев, а над пляжем впервые парил воздушный шар.
Также впервые на «ВолгаФесте» выступил «Упсала-Цирк» из Санкт-Петербурга. Его яркие представления сделаны детьми и подростками из групп социального риска. В этом году дебютировала на фестивале и площадка «Сторителлинг», действующая на базе московского «Театр.doc». Артисты рассказали истории и сказки вместе со зрителями.
Активности для детей были широко представлены на разных площадках фестиваля. Для детей работало множество отдельных локаций. Например, постоянные гости «ВолгаФеста» из Перми проект «Чердак».
«Этот фестиваль значительно отличался от предыдущих. И другая набережная, и другой подход к программе. Мы в этом году сделали упор на крупные события и, мне кажется, не прогадали. Была отличная театральная программа во главе с просто фантастическим спектаклем «Мокрая Свадьба» от театра Ахе на закате на пляже», - рассказывает директор фестиваля Михаил Савченко.
Новым форматом также стала детская резиденция от музея современного искусства PERMM - шествие Воздушных Рыб было незабываемым в финале второго дня.
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