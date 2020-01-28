В Самаре пройдут мероприятия, приуроченные к Неделе Памяти Жертв Холокоста.

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2020 год объявлен в Российской Федерации Годом памяти и славы. Особое внимание в год 75-летия Великой Победы уделяется Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января), который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Эта дата была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши). В преддверии памятной даты в Иерусалиме прошел Международный форум памяти жертв Холокоста, на котором Президент Владимир Путин подчеркнул: «Антисемитизм всегда заканчивается «Освенцимом», необходимо противостоять любым проявлениям ксенофобии».В Самаре, с 27 января, в рамках ежегодной Недели памяти жертв Холокоста, пройдут мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. Неделя памяти включена в федеральный перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года № 2660-р.27 января 2020 г. во Дворце ветеранов состоится мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим. Организатором мероприятия выступила Самарская региональная общественная еврейская благотворительная организация «Забота-Хэсэд Эстер». В мероприятии примут участие ветераны, представители органов власти, учащиеся образовательных учреждений (МБОУ Школа №42 г.о. Самара, коллектив МБОУ Школа №28 г.о. Самара) и студенты самарских вузов. Возложение цветов к монументу состоится в 12.30, концертная программа начнется в 13.00.28 января пройдет митинг, посвященный Памяти Холокоста (г. Самара, ул. Урицкого, 1Б), который начнется в 12.00.30 января 10.00 в МБОУ Школа № 42, (г. Самара, ул. Урицкого, 1Б) пройдет семинар «Уроки Холокоста – путь к толерантности», а в 15.00 в Доме дружбы народов Самарской области (г. Самара, ул. Воронежская, 9) покажут спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» по мотивам одноименного произведения Джона Бойна. Этим же вечером на площадке Самарской региональной общественной еврейской благотворительной организации «Забота-Хэсэд Эстер» (г. Самара, 4-й проезд, д. 57, 2 этаж) выступит лектор НПЦ «Холокост» Т. Пасман. Начнется мероприятие в 19.00.Организаторами памятных мероприятий являются еврейские общественные организации Самарской области при поддержке органов власти.