В Самаре пройдет встреча с представителями Российского Авторского Общества

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21 августа в Доме журналиста по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 179, состоится встреча рабочей группы под председательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Борисова Е.Н. с представителями Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество», а именно с исполнительным директором Кареловым А.В. и руководителем управления сборов вознаграждения Милениным П. В.Целью данной встречи является выработка возможных путей решения вопросов, связанных с использованием предпринимателями объектов авторских прав. Кроме того, будут обсуждаться вопросы применения превентивных мер в отношении предпринимателей, возможности организации мероприятий по правовому просвещению в области регулирования использования объектов авторских прав и другие.Фото: pixabay.com